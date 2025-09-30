Меню
Расписание сеансов кинотеатра «Арсенал 3D (Атырау)»
Расписание сеансов кинотеатра «Арсенал 3D (Атырау)»
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
2D, RU
17:00
от 1500 ₸
18:00
от 1500 ₸
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, KZ
19:05
от 1500 ₸
21:50
от 1500 ₸
Аменгер
драма
2025, Кыргызстан
2D, KZ
23:35
от 1500 ₸
Битва за битвой
криминал, драма, триллер
2025, США
2D, RU
11:15
от 1500 ₸
22:45
от 1500 ₸
Жабайы
семейный
2025, Казахстан
2D, KZ
12:40
от 1500 ₸
Зверопоезд
боевик, анимация, комедия
2025, Франция
2D, RU
10:55
от 1500 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
2D, RU
14:10
от 1500 ₸
Нескромные
комедия
2025, США
2D, RU
20:50
от 1500 ₸
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
2D, KZ
16:25
от 1500 ₸
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
20:05
от 1500 ₸
Тот самый
ужасы, спорт
2025, США
2D, RU
14:25
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Немолодые молодожены
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
