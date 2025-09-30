Меню
Расписание сеансов кинотеатра «Арсенал 3D (Атырау)»

30 ср
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
17:00 от 1500 ₸ 18:00 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
19:05 от 1500 ₸ 21:50 от 1500 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KZ
23:35 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
11:15 от 1500 ₸ 22:45 от 1500 ₸
Жабайы
Жабайы семейный 2025, Казахстан
2D, KZ
12:40 от 1500 ₸
Зверопоезд
Зверопоезд боевик, анимация, комедия 2025, Франция
2D, RU
10:55 от 1500 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость боевик, приключения, анимация 2025, Япония
2D, RU
14:10 от 1500 ₸
Нескромные
Нескромные комедия 2025, США
2D, RU
20:50 от 1500 ₸
Сытый и голодный
Сытый и голодный драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
2D, KZ
16:25 от 1500 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
20:05 от 1500 ₸
Тот самый
Тот самый ужасы, спорт 2025, США
2D, RU
14:25 от 1500 ₸
