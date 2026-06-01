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Киноафиша Фильмы Пассажир Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Житикаре 9 июня 2026

Расписание сеансов Пассажир, 9 июня 2026 в Житикаре

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
22:35 от 2500 ₸
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