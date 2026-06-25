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Побег из волшебного измерения
Расписание сеансов Побег из волшебного измерения, 2026 в Житикаре
28 июня 2026
Расписание сеансов Побег из волшебного измерения, 28 июня 2026 в Житикаре
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Побег из волшебного измерения»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
11:05
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
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