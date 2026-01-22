Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тәубе Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Житикаре 26 января 2026

Расписание сеансов Тәубе, 26 января 2026 в Житикаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 22 Завтра 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тәубе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
17:30 от 1500 ₸
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Дело семейное
Дело семейное
2025, США, комедия, криминал, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
