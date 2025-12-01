Меню
Киноафиша Фильмы Qazaq Alemi 2 Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Житикаре 29 декабря 2025

Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 29 декабря 2025 в Житикаре

KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
12:00 от 1500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
