Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Житикаре 8 марта 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 8 марта 2026 в Житикаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
20:00 от 2000 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Удивительно, но не Моряк: что известно о новой Наташе Ростовой Сарика Андреасяна
Обожаю Шерлока и потому рекомендую эти 3 детективных сериала с интересным сюжетом — если пропустили, то зря
Всегда нравилась эта парочка и лишь недавно узнала, почему только Ракета понимал, что говорит Грут
Маньяк танцует, «Уэнсдей» в кадре: какие популярные хорроры высмеяли в трейлере «Очень страшного кино 6» (видео)
Новый «Аватар» от Pixar и 98% «свежести» на Rotten Tomatoes: почему мульт «Прыгуны» уже сравнивают с фильмом Кэмерона
Готова разрыдаться: только в 37 лет узнала, как должен был закончиться сериал «Как я встретил вашу маму»
Рейтинги 8,0 и 8,2 говорят сами за себя: 3 сильных российских сериала для вечера — их включают и смотрят до финальных титров
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года
Брагин–Шибанов–Семёнов в деле: каких героев зрители мечтают объединить в одном сериале — от «Невского» до «Первого отдела» и «Шефа»
Пока все сходят с ума по «Первому отделу», про «Полную совместимость» будто забыли: а там осталась всего 1 серия и она выйдет на днях
«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»
Ребёнок выжил или нет? Зрители все чаще спрашивают, ждать ли 2 сезон «Дыши» после громкого финала и рейтинга 7,2 на КП
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше