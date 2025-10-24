Меню
Киноафиша Фильмы Әкеңнің баласы

Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 24 октября 2025 в Житикаре

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
11:30 от 1200 ₸
