Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Бақыт құшағында Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Житикаре 5 ноября 2025

Расписание сеансов Бақыт құшағында, 5 ноября 2025 в Житикаре

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
13:20 от 1500 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Финал — не финал: после «Дорогого Вилли» 1 ноября зрителей ждут еще 4 серии, но совсем другие — без актеров и сценария
«Убийства в одном здании» переезжают в Лондон: трио подкастеров снова ищет труп, но теперь под Биг-Беном — дата премьеры 6 сезона известна
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка
Сериал от создателей «Первого отдела» и «Невского» стал №1 на ТВ: обошел «Анну Медиум 4» и «Закон тайги»
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей
Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись
В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана
Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»
Что случилось с Габриэлем Агрестом в 5 сезоне? Эта драма в «Леди Баг» запутала даже внимательных зрителей
Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет
С чего начать и чем закончить марафон «Пилы»: идеальный порядок фильмов для ночи ужасов — 9 жутких историй с 2004 по 2023
Сергей Безруков с накладным носом и магией в глазах: вышел первый тизер сказки «Чудо-Юдо» — премьера 22 октября 2026 года (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше