Киноафиша Фильмы Назад в 90-ые. Мен оралам Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 2025 в Житикаре 25 октября 2025

Расписание сеансов Назад в 90-ые. Мен оралам, 25 октября 2025 в Житикаре

Как купить билеты на сеанс фильма «Назад в 90-ые. Мен оралам»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
11:40 от 1200 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
