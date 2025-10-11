Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ифрит 2 Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Житикаре 11 октября 2025

Расписание сеансов Ифрит 2, 11 октября 2025 в Житикаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ифрит 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
21:00 от 2500 ₸
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура
Зараженные земли, серийный убийца и что-то жуткое снаружи: 3 фильма октября, после которых страшно выходить из дома
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны
У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?
НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты
Помните часы, которые Илья подарил Тосе в «Девчатах»? Узнали, сколько они стоили тогда и сейчас (спойлер — много!)
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал
«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках
Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями
Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше