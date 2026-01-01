Меню
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Храм из костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 2026 в Житикаре 15 января 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 15 января 2026 в Житикаре

Вся информация о фильме
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
20:15 от 2000 ₸
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
