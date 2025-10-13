Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Дом ада. Спуск к дьяволу Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 2025 в Житикаре 13 октября 2025

Расписание сеансов Дом ада. Спуск к дьяволу, 13 октября 2025 в Житикаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11 вс 12 пн 13 вт 14 ср 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Дом ада. Спуск к дьяволу»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
13:00 от 1500 ₸
Ифрит 2
Ифрит 2
2025, Кыргызстан, ужасы
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
У «Декстера: Воскрешение» отличные рейтинги, так что 2 сезону быть: сценарий еще не готов, но первые подробности уже известны
На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура
У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера
Зараженные земли, серийный убийца и что-то жуткое снаружи: 3 фильма октября, после которых страшно выходить из дома
Помните часы, которые Илья подарил Тосе в «Девчатах»? Узнали, сколько они стоили тогда и сейчас (спойлер — много!)
Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины
Сериал «Отмороженные» получил продолжение: Ноль теперь депутат, а Фил пытается свести с ним старые счеты
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал
Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями
«Великолепный век» опять все наврал? Историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима, его забытых наложницах и наследниках
НТВ переснял популярный советский фильм с Сафоновой: проверенный временем сюжет, Чадов, Иванова и другие причины ждать ремейк
Жуткая сцена из «Игры престолов» превращается в смешную, когда замечаешь эту деталь: видели ее в 7 сезоне?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше