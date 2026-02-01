Меню
Рыбка унывака. Подводное приключение
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 2025 в Житикаре
16 февраля 2026
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 16 февраля 2026 в Житикаре
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
13:40
от 1500 ₸
