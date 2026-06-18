Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы День разоблачения Расписание сеансов День разоблачения, 2026 в Житикаре 23 июня 2026

Расписание сеансов День разоблачения, 23 июня 2026 в Житикаре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «День разоблачения»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
14:10 от 1500 ₸ 20:35 от 2000 ₸
День разоблачения
День разоблачения
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
В Китае миллионы просмотров собирают эти 3 российских мультфильма: удивительно, но лидирует не «Маша и Медведь»
Режиссер любимых сериалов НТВ готовит новый ретро-детектив о дерзком преступлении в Ленинграде — я уже добавила его в «Буду смотреть»
Книголюбы уверены, что оригинал всегда лучше экранизации: но эти 3 сериала куда круче первоисточника
Идеальны для летних вечеров: 3 турецких сериала без драмы, скандалов и смертей — только море, солнце и любовь
Получил корону только в 120 лет: что известно о сыне Арагорна и Арвен — Толкин выдал лишь крупицы информации
Эту фразу в «Хоббите» фанаты не поняли: но спустя годы Джексон может исправить главную ошибку трилогии с Арагорном
Этот сериал-триллер 2026 года легко уделает любой громкий хит НТВ: не зря его так долго ждали
Над этой загадкой «Ликвидации» до сих пор спорят историки: был ли у Давида Гоцмана реальный прототип?
«Первый отдел», конечно, хорош, но эта новинка НТВ тоже ничего: что зрители пишут о сериале «Леший»
2026 год еще не закончился, а эти сериалы уже претендуют на звание «лучших»: можно посмотреть все серии целиком
Выжил ли Барс? И что ждет Полину? Узнала, что покажут в продолжении фильма «Твое сердце будет разбито»
Да чтоб я так жила — ела бургеры и колесила по штатам: откуда вообще были деньги у Винчестеров в «Сверхъестественном»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше