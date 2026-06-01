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Давление
Расписание сеансов Давление, 2026 в Житикаре
20 июня 2026
Расписание сеансов Давление, 20 июня 2026 в Житикаре
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
20:10
от 2000 ₸
В прокате
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