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Грязные деньги
Расписание сеансов Грязные деньги, 2025 в Житикаре
8 июня 2026
Расписание сеансов Грязные деньги, 8 июня 2026 в Житикаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные деньги»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
15:20
от 1500 ₸
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