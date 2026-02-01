Меню
Киноафиша Фильмы Крик 7 Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Житикаре 1 марта 2026

Расписание сеансов Крик 7, 1 марта 2026 в Житикаре

чт 26 пт 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
21:30 от 2500 ₸
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
