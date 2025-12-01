Меню
Киноафиша Фильмы Волчок Расписание сеансов Волчок, 2025 в Житикаре 19 декабря 2025

Расписание сеансов Волчок, 19 декабря 2025 в Житикаре

Как купить билеты на сеанс фильма «Волчок»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
KINO PLUS ул. Ленина, 66, Житикара
2D
10:00 от 1200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Крушитель
Крушитель
2025, США, биография, драма
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
