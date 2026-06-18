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История игрушек 5
Расписание сеансов История игрушек 5, 2026 в Житикаре
20 июня 2026
Расписание сеансов История игрушек 5, 20 июня 2026 в Житикаре
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KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
12:10
от 1500 ₸
16:20
от 1500 ₸
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Отзывы
2026, США, фантастика, драма, триллер, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Очень страшное кино 6
Отзывы
2026, США, комедия, ужасы
Властелины Вселенной
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2026, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
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