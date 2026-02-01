Меню
Киноафиша
Житикара, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Уволить Жору
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Житикаре
25 февраля 2026
Расписание сеансов Уволить Жору, 25 февраля 2026 в Житикаре
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Уволить Жору»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
17:15
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Не только интриганка Фирузе из «Великолепного веека»: эта роль Джансу Дере понравилась в разы больше — очередное чудо турдизи
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Снималась в «Спасской» и не только: как выглядит поздняя дочь Татьяны Догилевой — скрывается под другой фамилией
Мощный ответ «Склифосовскому»: жду не дождусь именно этот сериал о медиках — что известно о «Пироговке»
Умерли голодной смертью в пустыне или все-таки спаслись: что стало с доктором Альбьери и Лео в финале «Клона»
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда
А что, если Купер — вовсе не агент ФБР? Эта теория о «Твин Пиксе» переворачивает сюжет с ног на голову
2 крутых британских детектива с атмосферой, интригой и пятью сезонами впереди: начните смотреть в эти выходные
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667