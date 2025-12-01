Меню
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Житикаре
23 декабря 2025
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 23 декабря 2025 в Житикаре
Завтра
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
2D
18:00
от 2000 ₸
21:30
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Крушитель
Отзывы
2025, США, биография, драма
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
