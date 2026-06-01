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Властелины Вселенной
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 2026 в Житикаре
24 июня 2026
Расписание сеансов Властелины Вселенной, 24 июня 2026 в Житикаре
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Как купить билеты на сеанс фильма «Властелины Вселенной»?
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KINO PLUS
ул. Ленина, 66, Житикара
2D
20:25
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