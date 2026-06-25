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Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 2026 в Жезказгане
Расписание сеансов Три богатыря. Ни дня без подвига 3, 2026 в Жезказгане
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, RU
15:30
В прокате
Премьеры
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Три богатыря. Ни дня без подвига 3
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