Киноафиша
Фильмы
Соңғы махаббат
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Жезказгане
Расписание сеансов Соңғы махаббат, 2026 в Жезказгане
О фильме
Вся информация о фильме
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
00:40
от 1200 ₸
2D, KZ
23:40
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
