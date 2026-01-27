Меню
Фильмы
Көз тимесін
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Жезказгане
Расписание сеансов Көз тимесін, 2026 в Жезказгане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
20:40
от 1200 ₸
00:00
от 1200 ₸
2D, KZ
19:40
от 1200 ₸
23:00
от 1200 ₸
