Меню
Киноафиша
Жезказган, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Какого ты рода?
Расписание сеансов Какого ты рода?, 2025 в Жезказгане
20 декабря 2025
Расписание сеансов Какого ты рода?, 20 декабря 2025 в Жезказгане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
сб
20
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Какого ты рода?»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
22:20
от 2000 ₸
2D, KZ
10:00
от 2000 ₸
21:20
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что
В духе «Симпсонов», но про российскую реальность: 20 декабря выходит мультсериал «Русская семейка» — есть трейлер (видео)
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения
Затерялся среди сезонов «Невского» и «Скорой помощи»: этот достойный сериал от НТВ мало кто заметил, но фанаты пересматривают его уже 7 лет
Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»
Почему хоббиты носят одежду, но не носят обувь? Толкин объяснил этот странный парадокс
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника
Где именно снимали «Волшебный участок 2» и почему сериал переехал в Петербург? Чем Москва не угодила?
Нюша и Бараш никогда не будут вместе: создатели «Смешариков» объяснили, почему так
Пока «Этерна» на паузе: «Кинопоиск» представил тизер сериала «Очарованные» — мрачное фэнтези с Подкаминской
Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен
«Не тот нос, не тот голос»: почему любая новая версия «Буратино» обречена на критику
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667