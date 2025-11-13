Меню
Киноафиша
Жезказган, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Алло
Расписание сеансов Алло, 2025 в Жезказгане
Расписание сеансов Алло, 2025 в Жезказгане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Алло»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
16:10
от 1800 ₸
22:50
от 2000 ₸
2D, KZ
15:10
от 1800 ₸
21:50
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала»
Рейтинг выше, чем у половины хитов Netflix: 5 сериалов на реальных событиях, которые впечатляют даже скептиков
Ее история — одна из самых трагичных в «Игре престолов»: так почему же Шая все-таки предала Тириона
Хит на первом месте собрал 2 799 439 100 $: выбрали 3 самых кассовых фильма Marvel — они изменили киноиндустрию
«Я хулиганка, матерщинница»: как Гурченко уговаривала Меньшова дать ей роль в «Любовь и голуби» – боялся связываться с актрисой неспроста
Советский Меглин в одежде из 90-х и компьютер из будущего: пересмотрела «Метод» и заметила эти киноляпы (фото)
На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика
Детей трое, но все не от мужа, который полюбился зрителям: разбираемся, от кого родила Швецова из «Тайн следствия»
Думаете, Папа Римский выберет старые евангельские драмы? А он назвал четыре любимых фильма, из-за которых плачут даже атеисты
Почему Голлуму было больно от прикосновения эльфийской веревки? Объяснение, которого так и не дали во «Властелине колец»
Судьба Пола была на волоске: этот герой готов был разрушить династию Атрейдесов, но Дени Вильнев не показал его в «Дюне»
Хотите увидеть, как Киану Ривз пьет, матерится и цитирует Гайдая? Этот фильм со звездой «Матрицы» сняли в России
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667