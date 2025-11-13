Меню
Фильмы
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Жезказгане
13 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 13 ноября 2025 в Жезказгане
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
19:00
от 1200 ₸
2D, KZ
11:25
от 1200 ₸
18:00
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
