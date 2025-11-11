Меню
Киноафиша
Жезказган, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Жезказгане
11 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 11 ноября 2025 в Жезказгане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
19:00
от 2000 ₸
2D, KZ
11:25
от 2000 ₸
18:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Франшиза трещит по швам: 5 глупых моментов в «Терминаторе», которые уничтожили его логику
Ньют умирает гораздо трагичнее: 3 отличия фильма «Бегущий в лабиринте» от книг Дэшнера
У этих 5 мультсериалов не было ни одного плохого сезона: шедевры вплоть до самого финала
Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета
Трагедия гения: какой диагноз у Родиона Меглина в сериале «Метод» и лечится ли эта болезнь
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?
«Человек-бензопила» кого на самом деле любил Аки — Макиму, Химено или Дэнджи?
В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить
Дата выхода 5 финального сезона «Ведьмака» изменилась: ждали в 2027 году, но теперь прогноз оптимистичнее
Немногим удалось уловить дух «Игры престолов», но эти 3 сериала смогли: в них интриг, крови и боли не меньше, чем в хите HBO
Так хороши, что лучше бы никогда не заканчивались: 4 мини-сериала с классным сюжетом и логичным финалом, которого все равно мало
Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667