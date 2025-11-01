Меню
Киноафиша
Жезказган, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сыныптас
Расписание сеансов Сыныптас, 2025 в Жезказгане
Расписание сеансов Сыныптас, 2025 в Жезказгане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Формат сеанса
Все
KK
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сыныптас»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
22:50
от 2000 ₸
2D, KZ
21:50
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой
Эти 3 крутых детективных сериала зря остались в тени «Шерлока»: даже герой Камбербэтча оценил бы таких сыщиков
Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года
Названы звезды 13 сезона «Американской истории ужасов»: в касте прежняя легенда и новая поп-дива
Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие»
Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела»
3 звезды СССР наотрез отказались от Раисы Захаровны: вот кому Меньшов собирался отдать роль вместо Гурченко
На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить
Звезда оригинального «Бегущего человека» посмотрел новый ремейк и не стал молчать: вот что Шварценеггер сказал своему «преемнику»
Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение
Напугал 9 млн человек и это только в год выхода: как «самый страшный советский фильм» предсказал чудовищную трагедию
487 млн долларов — рекорд последнего «Заклятия» заставил передумать насчет финала: вот каким будет следующий фильм франшизы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667