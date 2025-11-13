Меню
Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Жезказгане
13 ноября 2025
Расписание сеансов Ауру, 13 ноября 2025 в Жезказгане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
13
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ауру»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KZ
15:50
от 1200 ₸
21:50
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Охота за тенью
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
