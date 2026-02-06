Меню
Убежище
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Жезказгане
Расписание сеансов Убежище, 2026 в Жезказгане
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Убежище»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, RU
23:00
от 2000 ₸
00:00
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Қызым
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
