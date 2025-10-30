Меню
Киноафиша
Фильмы
Перемирие
Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Жезказгане
Завтра
30
Как купить билеты на сеанс фильма «Перемирие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
21:50
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
