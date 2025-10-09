Меню
Киноафиша
Жезказган, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Жезказгане
9 октября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 9 октября 2025 в Жезказгане
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
Формат сеанса
Все
KK
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, KK
18:20
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Этот испанский сериал-триллер ворвался в топ-5 Netflix — и уже обогнал «Уэнсдэй» с «Алисой в Пограничье»: когда идеальный муж оказывается чудовищем
«Обычный аферист и жиголо»: Гоша сразу понял, что Катерина при деньгах — вот что ее выдало
На первом месте «Аркейн» с рейтингом 9: 5 современных мультсериалов, которые фанаты считают культовыми
5 фильмов Netflix, которые можно показать даже бабушкам и дедушкам: стыдно точно не будет
Не такой уж мудрый: 5 провалов Гэндальфа, которые едва не разрушили Средиземье
«А зачем на ней жениться? На таких не женятся»: психолог Розенберг о том, почему мужчины выбирают «Тосек», а не «Анфис» — на примере фильма «Девчата»
Муж бросил Николь Кидман именно после этого фильма 18+: а зрители посмотрели и назвали актрису «снежной королевой»
Джинни могла обмануть всех — даже самого Поттера: фанаты выдвинули +1 шокирующую теорию о романе героев
Этот сериал отказались снимать 50 режиссеров: Первый канал готовит к выходу историческую сагу о Донецке
Если «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» не выходит из головы — смело включайте одно из этих аниме: пять достойных замен хиту
Сверг отца, убил пятерых братьев и трёх сыновей: коротко о папе султана Сулеймана — далее подробно
Эти 5 сцен из трилогии «Властелин колец» переписали жанр фэнтези: до Джексона на экране такое никто не делал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667