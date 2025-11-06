Меню
Фильмы
Край тени
Расписание сеансов Край тени, 2025 в Жезказгане
Расписание сеансов Край тени, 2025 в Жезказгане
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
6
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Край тени»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Kinoplexx Golden Family
г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, RU
23:50
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Край тени
Отзывы
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
