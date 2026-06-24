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Расписание сеансов Давление, 2026 в Жезказгане
Расписание сеансов Давление, 2026 в Жезказгане
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Расписание сеансов в городе Кызылорда
Сегодня
24
Завтра
25
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26
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Kinoplexx 8 Aray City Mall
г. Кызылорда, ТРЦ Aray City Mall, ул. Назарбаева, 13а
2D, RU
19:20
от 2300 ₸
21:20
от 2300 ₸
23:00
от 7000 ₸
23:50
от 2100 ₸
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