Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Невеста! Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Жезказгане

Расписание сеансов Невеста!, 2026 в Жезказгане

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Невеста!»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, RU
23:00 от 2000 ₸ 00:00 от 2000 ₸
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Мама
Мама
2026, Казахстан, драма
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым
Спин-офф «Йеллоустоуна» стартовал с рекорда: 9,5 млн зрителей не могут ошибаться
18,5 млн просмотров, 140 млн часов и №1 в 84 странах: Netflix 10 марта выпускает 2 сезон «One Piece» — собрали все, что известно
Этот боевик 2026 года собрал в прокате всего 42 миллиона долларов: но одна реплика Стивена Кинга вернула к нему интерес
Алеша Корсак точно не был простаком: у кого из героев «Гардемаринов» оказались реальные прототипы
За просмотром «Тайн следствия» и «Первого отдела» могли пропустить: 3 малоизвестных детектива с закрученным сюжетом, которые смотрятся на одном дыхании
Когда «Метода» мало: 3 детективных триллера с элементами фильма ужасов — в полном восторге
Похудел на 12 кг и ездил в колонию к Ефремову: Куценко раскрыл эксклюзивные детали съемок сериала «Встать на ноги» от Okko
Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»
Не только страшные русские в «Очень странных делах»: 3 культовых иностранных сериала про Россию
28 млн просмотров и 1 место в топе Netflix: зрители не «отлипали» от новых «Бриджертонов»
Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше