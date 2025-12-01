Меню
Киноафиша Фильмы Пять ночей с Фредди 2 Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Жезказгане 20 декабря 2025

Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 20 декабря 2025 в Жезказгане

сб 20
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoplexx Golden Family г. Жезказган, бульв. Гарышкерлер, 41
2D, RU
13:50 от 2000 ₸ 14:50 от 2000 ₸
