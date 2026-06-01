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Папасының қызы
Расписание сеансов Папасының қызы, 2026 в Жетысай
6 июня 2026
Расписание сеансов Папасының қызы, 6 июня 2026 в Жетысай
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Как купить билеты на сеанс фильма «Папасының қызы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
15:35
от 2800 ₸
22:20
от 2800 ₸
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