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Пассажир
Расписание сеансов Пассажир, 2026 в Жетысай
6 июня 2026
Расписание сеансов Пассажир, 6 июня 2026 в Жетысай
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Как купить билеты на сеанс фильма «Пассажир»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
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20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
12:00
от 2800 ₸
23:45
от 2800 ₸
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