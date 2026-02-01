Меню
Киноафиша
Фильмы
Не оставляй, мама!
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 2026 в Жетысай
16 февраля 2026
Расписание сеансов Не оставляй, мама!, 16 февраля 2026 в Жетысай
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Не оставляй, мама!»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
18:00
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
