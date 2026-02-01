Меню
Киноафиша Фильмы Копы в кино Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Жетысай 13 февраля 2026

Расписание сеансов Копы в кино, 13 февраля 2026 в Жетысай

Вся информация о фильме
Завтра 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Kinoalem г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
18:10 от 2600 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
