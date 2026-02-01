Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тәубе Расписание сеансов Тәубе, 2026 в Жетысай 7 февраля 2026

Расписание сеансов Тәубе, 7 февраля 2026 в Жетысай

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тәубе»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoalem г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
14:00 от 2800 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Осторожно, это очень смешной тест: угадайте, из какого советского фильма эти корявые фразы из онлайн-переводчика
О Шурике и Доценте слышали все, а что насчет их полных имен: сложный тест для настоящих знатоков советских фильмов
«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10
Вестерос будет праздновать его смерть: как закончится жизнь Эгга из «Рыцаря Семи Королевств»
Кто умнее – вы или Хюррем? Пройдите тест и узнайте вашу судьбу в гареме султана Сулеймана
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой
«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
«Триггер» с элементами мистики: новый детектив ТВ-3 ждут не меньше, чем премьеры НТВ
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая
От создателей «Фишера», но история иная: вот почему я жду фильм «Тальков» — точно будет хитом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше