Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Құшақташы мама Расписание сеансов Құшақташы мама, 2026 в Жетысай 31 января 2026

Расписание сеансов Құшақташы мама, 31 января 2026 в Жетысай

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 29 Завтра 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Құшақташы мама»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoalem г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
22:30 от 2800 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Qiyal
Qiyal
2024, Казахстан, комедия
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше