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Зверолюция
Расписание сеансов Зверолюция, 2026 в Жетысай
12 июня 2026
Расписание сеансов Зверолюция, 12 июня 2026 в Жетысай
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Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверолюция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
12:40
от 2200 ₸
18:20
от 2200 ₸
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