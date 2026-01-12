Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ойын Расписание сеансов Ойын, 2026 в Жетысай 14 января 2026

Расписание сеансов Ойын, 14 января 2026 в Жетысай

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 12 Завтра 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Kinoalem г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
22:00 от 2400 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Оказалось, Данелия готовил для «Афони» несколько финалов: выбирал между безысходной драмой и душевной комедией
Михалков наконец рассказал, почему его «Утомленным солнцем» все же дали «Оскар»: сейчас это невозможно
Есть даже спин-оффы про футбол и карантин: 6 малоизвестных сериалов из вселенной «Маши и Медведя»
Он крадёт чужое имя, они рискуют карьерой: корейские триллеры, где закон приходится брать в свои руки
Жгучая смесь «Остаться в живых» и «24 часа»: Стивен Кинг включил этот сериал в десятку лучших — и не зря
Таким, как Таня Зайцева, вход теперь запрещен: сколько стоит номер в том самом отеле из «Интердевочки»
Перезапуск «Клиники», новый сезон «Монарха» и сериал про гениального детектива: какие премьеры февраля обсуждают уже сейчас
Тони Сопрано — не единственный гангстер на телевидении: 3 крутых сериала про мафию, где страсти кипят не меньше, чем в «Крестном отце»
Вселенная «Йеллоустоуна» выходит за границы ранчо: новый сериал о власти, которой нельзя доверять
Убийство, которое не мог совершить человек: именно с этого начинается новый детективно-фантастический сериал «Фонари»
Кем же на самом деле был балагур Коровьев из «Мастера и Маргариты»: за его шутовством скрывался глубокий смысл
Кто в «Жмурках» реально выживает по законам девяностых? Подсказка: точно не Михалыч
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше