Киноафиша
Фильмы
Охота на розового зайца
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Жетысай
12 января 2026
Расписание сеансов Охота на розового зайца, 12 января 2026 в Жетысай
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота на розового зайца»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Kinoalem
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
18:30
от 2400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
