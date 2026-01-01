Меню
Фильмы
Дәстүр: Теріс бата
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Жетысай
10 января 2026
Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 10 января 2026 в Жетысай
О фильме
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
18:30
от 2800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
