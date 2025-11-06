Меню
Киноафиша Фильмы Жездуха Кореяда Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Жетысай

Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Жетысай

Сегодня 6 Завтра 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Kinoalem г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
23:55 от 2500 ₸
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Охота за тенью
Охота за тенью
2025, Китай / Гонконг, боевик, криминал, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
