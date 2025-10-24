Меню
Фильмы
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Жетысай
24 октября 2025
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 24 октября 2025 в Жетысай
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Завтра
24
сб
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
г. Жетысай, ул. Ауэзова, 16
2D
10:10
от 2500 ₸
20:10
от 2500 ₸
23:50
от 2500 ₸
